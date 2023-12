На 26 декември Гърция изпраща известния гръцки певец Василис Карас, който почина на Бъдни вечер на 70-годишна възраст. Поклонението се състои в любимия град на изпълнителя – Солун.

От 08:00 ч. множество хора с цветя в ръце се редят пред православния храм „Света София“, където в 10:00 ч. беше внесено тялото на музиканта сред аплодисменти и скандирания „Безсмъртен“.

Thessaloniki bids farewell to Vasilis Karras - Massive queues for the viewing https://t.co/SaFUu0vlX0 pic.twitter.com/7tJ318xOaT

Карас се бореше с рак и беше настанен в болница в Солун, където почина в навечерието на Рождество Христово. Погребението му ще бъде в сряда в родното му село Кокинохори в района на Кавала.

Почина Василис Карас

Дълбокият глас на изпълнителя, познат и в България, има хиляди почитатели. Карас влезе в Световните рекорди на Гинес с това, че през 2017 година напълни софийската зала „Арена Армеец“ със 17 000 зрители, а още над 5 000 останаха отвън, тъй като не бяха успели да си купят билет. Така Карас се оказва първият европейски певец, за когото са били разпродадени билети за всички места на залата наведнъж.

Гръцкият министър на културата Лина Мендони нарече Карас „феномен, който не може да бъде класифициран или определен“, изразител на обикновените хора, с „чист, неподправен народен глас, който ще ни липсва“.

Стилът на Василис Карас спада към така наречените песни „лаика́“ („народни“), които навлизат от края на петдесетте години на миналия век и са наследник на гръцкото „ребе́тико“. Те обаче се отличават не само с фолклорно, но най-вече с поп и градско звучене, за разлика от „парадосиака́“ („традиционни“), отговарящи на фолклорното народно музикално творчество.

„Никога няма да ми омръзне да пея песента „Когато годините ти отминат“, е казал Карас при първата си поява пред публика. Бил е на 16 години и оттогава всеки път преди да излезе на сцена се е прекръствал и е запалвал кандило.

Преди да стане певец, композитор и автор на текстове и да завладее сърцата на народа – в Гърция, Кипър, България и не само, е поправял коли. По време на музикалната му кариера обаче негови албуми са ставали златни и платинени. Най-успешен сред тях е „Превърна ме в скитник“, продаден в повече от 180 000 копия, с текст и музика на Михалис Ракиндзис.

3 songs by Vasilis Karras that we will remember forever https://t.co/dXdGPAEQxo pic.twitter.com/3StpHJOda7