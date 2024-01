Един човек загина, след като двама маскирани мъже откриха стрелба църквата "Санта Мария" в Истанбул по време на неделната служба, съобщи Sky News. Храмът се намира в квартал "Сариер", а нападението станало около 11.40 ч. в неделя, предадоха турските власти.

Жертвата е била простреляна в главата. При атаката има и ранени. Нападателите са избягали.

Attack on the Catholic Church in Istanbul.



The Turkish Ministry of the Interior announced that an armed attack on a Catholic church in Istanbul took place during the Sunday Mass, in which at least one person was killed and two others were wounded.