Акаунтът на Матю Пери в социалната мрежа Х е бил хакнат. Това се съобщава в официалната Instagram страница на Фондация "Матю Пери".

Фондацията, създадена в чест на актьора от "Приятели", който почина през октомври миналата година, е била тагната с линк в прикачен пост в горната част на профила му, призоваващ хората да направят дарение.

Продават на търг сценарий за неизлъчвани сцени на „Приятели”

Оказва се, че всъщност публикацията е съдържала връзка към дублиращ се сайт. "Получихме съобщения, че официалната страница на Матю в X е била хакната и насочва потребителите към измамен сайт, който иска дарения чрез криптовалута”, обясняват от екипа на фондацията в Instagram.

An Instagram post from the Matthew Perry Foundation said: "We have received reports that Matthew's official X page has been hacked and is directing users to a fraudulent site soliciting donations via cryptocurrency" https://t.co/nxijyY4neE