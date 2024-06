Протестиращи изпяха „Bella Ciao“ пред ЕП, призовавайки Европа да се обедини срещу крайната десница.

Макар и все още данните да са неокончателни, в Австрия и Франция първото място е за Партията на свободата и за “Национален съюз” на Марин Льо Пен, а в Германия и Нидерландия крайнодесните са втори.

Protesters sing ‘Bella Ciao’ outside the European Parliament calling on Europe to unite against the far right. pic.twitter.com/qy2Bbj5TJf