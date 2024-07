Стотици хиляди венецуелци дрънкаха с тенджери и тигани по улиците на редица градове в страната в знак на протест срещу обявената победа на Николас Мадуро на президентските избори. Десетки държави по целия свят изразиха съмнения за резултата.

И двамата кандидат-президенти на Венецуела твърдят, че са спечелили изборите

🇻🇪 | Protests Erupt Across Venezuela After Maduro Declared Winner



Demonstrations have surged, including in Caracas, following the official announcement of Nicolas Maduro's victory.#VenezuelaProtests #Maduro #MaduroElection #Caracas pic.twitter.com/tgPDW925bs