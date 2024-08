Френските власти евакуираха Айфеловата кула, след като мъж бе забелязан да се катери по историческата забележителност часове преди началото на церемонията по закриване на Олимпийските игри в Париж, предаде АП.

Голият до кръста мъж бил забелязан да се катери по високата 330 метра кула днес следобед. Не е ясно откъде е започнал изкачването си, но бил забелязан малко над олимпийските пръстени, монтирани на второто ниво на паметника, точно над първата площадка за наблюдение.

Айфеловата кула имаше централна роля в церемонията по откриването на игрите и Селин Дион пя от една от площадките ѝ за наблюдение. Не се предвижда кулата да стане част от церемонията по закриване на игрите, която се очаква да започне на "Стад дьо Франс" в района на Сен Дени около 21:00 часа местно време.

