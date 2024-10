Ракетата Falcon Heavy на SpaceX изстреля струващата 5,2 милиарда долара сонда Europa Clipper към Юпитер от площадка 39А на Космическия център „Джон Ф. Кенеди“ на НАСА близо до Кейп Канаверал, Флорида. Това стана ясно от излъчването на живо на изстрелването.

Falcon Heavy is vertical at pad 39A in Florida ahead of tomorrow’s launch of @NASA 's Europa Clipper → https://t.co/sXOX3pYMuW pic.twitter.com/XYXDu52jy2