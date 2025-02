Датчаните предлагат да купят Калифорния в отговор на изказаните намерения на новия американски президент Доналд Тръмп да превземе Гренландия. В кралството беше инициирана иронична петиция с призив за закупуване на американския щат и почистване на Холивуд. В нея вече са събрани над 200 000 подписа.

Близо половината от датчаните смятат, че САЩ са заплаха, а 78% са против продажбата на Гренландия, сочи социологическо проучване.

Битката за Гренландия: Богатата на полезни изкопаеми страна попада в центъра на международното внимание

"Гледали ли сте някога картата. Знаете ли от какво се нуждае Дания? Повече слънце, палми и ролкови кънки“. Сега имате такава възможност, която се появява веднъж в живота! Да превърнем тази мечта в реалност“, се казва в петицията - "Да купим Калифорния от Доналд Тръмп!“

🇩🇰 Denmark Fires Back: The Great California Buyout 🇺🇸 | Måke Califørnia Great Ægain!https://t.co/Zbr03AqJXD



In an audacious response to #Trump’s #Greenland bid, 200,000 #Danes have signed a petition to buy California for $1 trillion, because, sunshine, avocados, and tech bros… pic.twitter.com/PezPBhTJq7