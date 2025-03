Картина на Питер Брьогел Млади, открадната преди повече от 50 години в Полша, е намерена в Гауда, Нидерландия, предаде ДПА.

Творбата на фламандския художник (1564-1636) датира от 17-и век и изобразява селянка, която държи кофа с вода в едната ръка, а в другата - нажежени въглени с клещи.

Засега не се съобщава каква е стойността на картината, открадната от Националния музей в Гданск през 1974 г. По това време кражбата е открита съвсем случайно. Чистачка без да иска събаря творбата от стената, при което рамката й се чупи. Инцидентът води до откритието, че оригиналната картина е заменена с обикновена репродукция.

Police, art sleuth crack case of Brueghel stolen in Poland in 1974.



Arthur Brand, a well-known Dutch art detective, said suspicions were first raised when journalists spotted "Woman Carrying the Embers", painted in 1626, at a Dutch exhibition last yearhttps://t.co/OL5WU1FKZe pic.twitter.com/s0S13GDcVm