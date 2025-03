Истинска буря се разрази между Франция и САЩ заради разменени реплики. По време на митинг в неделя френският политик, европейски депутат и съпредседател на лявата партия „Плас Пюблик“ (Place publique), Рафаел Глюксман призова американците да върнат на Франция Статуята на свободата в Ню Йорк. По думите му, Америка вече не я заслужава. „Ще кажем на американците, които избраха да застанат на страната на тираните, на американците, които уволниха изследователи за това, че са показали научна свобода: "Върнете ни Статуята на свободата. Дадохме ви я като подарък, но очевидно я презирате“, заяви Глюксман пред повече от хиляда свои привърженици и съпартийци. На конференцията на неговата партия „Плас Пюблик“ в неделя, Рафаел Глюксман, ревностен поддръжник на Украйна, изрази съжаление, че Доналд Тръмп не се ангажира с конфликта между Украйна и Русия.

Тази случка може би щеше да остане в рубриката „любопитно“ на световните медии, ако не се беше включил и официален представител на САЩ. На брифинг в Белия дом в понеделник, прессекретарят Каролин Ливит отговори, че страната ѝ няма да връща Статуята на свободата. И призова Франция да бъде „много благодарна на нашата велика страна“. „Искам да напомня на този неназован френски политик от ниско ниво, че само благодарение на Съединените американски щати французите не говорят немски в момента“. Последва отговор от страна на френския евродепутат Рафаел Глюксман, който написа в мрежата „Х“:

