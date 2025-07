Гласовитият паун Пърси живее на покрив в градчето Марборо във Великобритания, а популярност добива след десетки публикации в социалните мрежи.

Потребители са публикували кратки видеа на пернатото в интернет пространството, на които се чуват и „песните”, с които паунът буди хората сутрин.

The neighbours being terrorised by a loose Peacock called Percy: ‘He’s very annoying’ https://t.co/H83USa4Uz6 pic.twitter.com/LL8wdtzGr8