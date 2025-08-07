Най-големият горски пожар във Франция това лято е овладян, съобщи местната префектура, след като стихията погуби един човек и унищожи хиляди хектари земя и десетки домове на юг.

Три дни Франция се опитва да овладее един от най-мащабните горски пожари от десетилетия насам. Огънят изпепелили площ, по-голяма от тази на столицата Париж. Ниската влажност, високите температури и вятърът спомогнаха за разпространението му. Международният кореспондент на CNN Мелиса Бел разказва.

Пожарът избухна във вторник следобед. Оттогава в гасенето му са се включили около 2000 огнеборци, но още в първите 24 часа бяха изпепелени близо 16 000 хектара. Комбинацията от високи температури, изсъхнала растителност и силни ветрове допринесе за бързото разпространение на пламъците. Френският премиер и вътрешният министър посетиха региона Од в Южна Франция, който се намира близо до испанската граница, и заявиха, че ще бъде направено всичко възможно пожарът да бъде овладян.

Франция и Испания се борят с огромни пожари

Огънят продължаваше да се разраства с около 1000 хектара на час, което събуди сериозни опасения. Според френските власти това е поредният горски пожар, следствие от глобалното затопляне и поредното горещо и сухо лято.

Редактор: Габриела Винарова