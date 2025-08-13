Джони Деп може отново да облече шапката и перлите на капитан Джак Спароу в шести филм от хитовата поредица „Карибски пирати“. Това намекна дългогодишният продуцент на франчайза Джери Брукхаймър в интервю за Entertainment Weekly, като потвърди, че е разговарял с актьора за потенциалното му завръщане.

„Ако му хареса как е написана ролята, мисля, че ще я приеме. Всичко зависи от сценария... Работим по него, но още не сме готови напълно, макар че сме близо“, коментира Брукхаймър.

Деп оглави петте филма от сагата между 2003 и 2017 г., като всеки един от тях донесе над 650 милиона долара приходи в световния боксофис. Две от лентите – „Сандъкът на мъртвеца“ (2006) и „В непознати води“ (2011) – преминаха границата от 1 милиард долара, а общите постъпления на поредицата достигнаха 4,5 милиарда долара.

Срещат ли се тайно Анджелина Джоли и Джони Деп

Бъдещето на капитан Спароу в продукцията беше под въпрос след съдебните битки на Деп, включително делото за клевета срещу бившата му съпруга Амбър Хърд през 2022 г. Сега обаче актьорът се завръща на големия екран с екшъна на Lionsgate „Day Drinker“, което подхранва спекулациите за ново партньорство с Disney.

Разработването на шести филм за „Карибски пирати“ върви от години. През 2020 г. стана ясно, че Disney готви два проекта – рестарт с Марго Роби и продължение на оригиналната поредица, по който първоначално работеха сценаристите Крейг Мейзин и Тед Елиът. По-късно към екипа се присъедини Джеф Нейтънсън, автор на сценария на последния филм „Мъртвите не говорят“ (2017).

http://Джони Деп: Бях манекен за краш тест на #MeToo

„Той измисли невероятен трети акт. Сега трябва да изчистим първия и втория и ще сме готови“, каза Брукхаймър.

Продуцентът не крие, че би искал Деп да се завърне: „Ако зависеше от мен, Джони щеше да участва. Той създаде капитан Джак. Това не беше написано на хартия – той го измисли, вдъхновен от Пепе Льо Пю и Кийт Ричардс“.

Последното голямо участие на Деп в холивудска продукция беше във „Фантастични животни: Престъпленията на Гринделвалд“ (2018), след което студиото Warner Bros. поиска актьорът да напусне продължението. Докато първото му дело във Великобритания завърши неуспешно, процесът в САЩ през 2022 г. донесе частична победа за него, след като съдът постанови, че Амбър Хърд го е оклеветила в публикация за The Washington Post.

Джони Деп се завръща в голямото кино (СНИМКИ)

Сега, с възобновения интерес към кариерата му, завръщането на Джак Спароу изглежда все по-възможно – стига сценарият да се окаже „достоен“ за пирата.

Редактор: Румен Лозанов