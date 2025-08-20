Костюмът на украинския президент Володимир Зеленски не е бил специално ушит за срещата му с президента Доналд Тръмп. Това сподели дизайнерът на облеклото - украинецът Виктор Анисимов. И докато на първата среща в Белия дом между Зеленски и Тръмп украинският президент получи критики за това, че не носи костюм, втората им среща протече по различен начин. Какво показаха световните лидери с дрехите си, но и чрез езика на тялото?

Когато украинският дизайнер Виктор Анисимов показва на Володимир Зеленски новият черен костюм включва един малък детайл. С цепката на гърба той повече напомня за цивилен костюм в сравнение с военните облекла, към които президентът на Украйна показва предпочитание по време на войната в родината му.

Снимка: gettyimages

"Това са нашите надежди за мир", каза Анисимов пред "Ройтерс" относно промяната. "Мислим, че ако добавим нещо едва забележимо към този образ, нещо от цивилните дрехи към униформата му, то ще бъде като талисман за късмет", допълва 61-годишният дизайнер.

В понеделник този "талисман" зададе топлия тон за срещата в Белия дом с президента на САЩ Доналд Тръмп. Мигове след пристигането на Зеленски, Тръмп му прави комплимент за костюма.

Тъмното облекло във военен стил на Зеленски беше едно от нещата, срещу които Тръмп възрази по време на срещата в Овалния кабинет през февруари, когато украинският лидер беше смъмрен публично.

Анисимов, произхождащ от северния регион Чернигов, разказа, че е гледал видеа от тази среща и е усетил нападките. Дизайнерът допълва, че ги е възприел като насочени не само към Зеленски, но и към украинските граждани.

"Имаше леко чувство на отчаяние, защото те не разбират как дишаме, как живеем", каза той.

Репортер от Белия дом, който през февруари попита Зеленски защо не носи костюм, също похвали украинския президент за облеклото му в понеделник с думите: "Изглеждате страхотно в този костюм".

Анисимов сподели, че този път не се е интересувал от критики или похвали, а само е искал да се увери, че президентът на Украйна изглежда достойно.

Зеленски носи облекла във военен стил - често ризи без яки и тежки ботуши, за да покаже солидарност с украинските войски след пълномащабното нахлуване на Русия през февруари 2022 г.

Снимка: gettyimages

Черният костюм, който той носи в понеделник, първоначално е представен заедно с идентичен вариант в тъмносин цвят като идея за облекло за Деня на независимостта на Украйна на 24 август.

Докато екипът обсъжда дали да има цепка на гърба, Анисимов взема костюма обратно за корекции в петък. Още преди да успее да направи промени по ръкавите, получава телефонно обаждане в събота със спешно искане от президентската администрация - Зеленски се нуждае от костюма за пътуването си до САЩ.

Това не е първият път, когато Виктор Анисимов е натоварен със задачата да промени стила на президента.

В началото на века тогавашният комедиен актьор Зеленски и неговият екип "Квартал 95" се опитват да затвърдят идентичността си на украинската сцена след първоначалния си пробив в комедийни конкурси.

Процесът e постепенен - черните тениски отстъпват място на бели ризи с вратовръзки, които впоследствие се трансформират в костюми, носени от екипа по време на участия.

Анисимов споделя, че не е получавал вест от Зеленски над пет години, когато общ познат от предишната "трансформация" се свързва с него през януари. Тогава се заражда идеята за създаването на капсулна колекция за президента.

Дизайнерът допълва, че е използвал военната униформа като вдъхновение, за да осигури гъвкавост на всички елементи в колекцията.

Украинският президент носи дизайни на Анисимов на погребението на папа Франциск през април и на срещата на върха на НАТО през юни, като и двете събития допринасят за затоплянето на отношенията между САЩ и Украйна след публичния разрив през февруари.

Редактор: Цветина Петкова