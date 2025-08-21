Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че е разпоредил започването на незабавни преговори за освобождаването на останалите израелски заложници в Газа, предаде АФП.

Съобщението идва ден след като Министерството на отбраната одобри план, разрешаващ мобилизирането на около 60 000 резервисти, за да помогнат за превземането на последните големи крепости на Хамас в град Газа.

„Дойдох, за да одобря плановете на ЦАХАЛ да поемат контрола над град Газа и да победят „Хамас“, заяви премиерът във видео изявление по време на посещение в дивизията в Газа.

„В същото време дадох указания да се започнат незабавно преговори за освобождаването на всички наши заложници и за прекратяване на войната при условия, приемливи за Израел“, добави той.

Посредниците чакат от дни официален отговор от Израел на последното им предложение за прекратяване на огъня, след като „Хамас” прие плана по-рано тази седмица.

„Много ценя ангажимента на резервистите и, разбира се, на редовната армия за тази жизненоважна мисия“, заяви Нетаняху.

„Тези две неща – победата над „Хамас” и освобождаването на всички наши заложници – вървят ръка за ръка“, каза още министър-председателят.

Припомняме, че Израел и „Хамас” проведоха непреки преговори през почти двугодишния конфликт, в резултат на което бяха постигнати две кратки примирия, по време на които израелските заложници бяха освободени в замяна на палестински затворници.

