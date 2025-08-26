Броени часове преди епичната битка с домати, известна като „Томатина”, в испанското градче Буньол, разположено недалеч от Валенсия, бяха доставени тонове зрели домати. Традиционният фестивал ще се проведе в сряда.

Десетина камиона, натоварени с узрелите домати, ще преминат по централната улица на населеното място. Участниците в битката, облечени в бели дрехи, ще се замерят с тях, както повелява традицията.

Традиция: Бой с яйца и брашно в испански град (ВИДЕО)

Смята се, че „Томатина“ е възникнала спонтанно от сбиване между местни жители през 1945 година. Фестивалът е бил забранен за известно време през 50-те години на XX век по време на диктатурата на генерал Франсиско Франко. Но традицията бива възродена и набира популярност в цяла Испания през 80-те години.

Традиционният бой с портоколи се проведе в Италия (ВИДЕО)

Днес привлича огромно множество ентусиасти - както от чужбина, така и от цяла Испания. През 2024 г. над 22 000 души са участвали в събитието, посочват местните власти.

Редактор: Станимира Шикова