Тейлър Суифт и Травис Келси се сгодиха, съобщи "Асошиейтед прес". Певицата и състезателят по американски футбол обявиха в съвместна публикация в Instagram с пет снимки годежа си, приказна кулминация на връзката им, която повече от две години вълнува милиони почитатели по света, и най-вече преданите ценители на поп изпълнителката.

Тейлър Суифт: Травис Келси е мъжът, за когото пишех в песните си в продължение на години

"Учителката ви по английски език и учителят ви по спорт се женят", гласи текстът на публикацията, придружен от емотикон на динамит.

Келси бе известен състезател, когато се запозна с певицата и невероятната популярност на Суифт го изстреля в напълно различна орбита.

Тейлър Суифт зарадва с подарък момиченце, настанено в болница (ВИДЕО)

Връзката им е документирана в безброй снимки, на които се вижда как Суифт ликува при победите на "Канзас Сити Чийфс" и във видеозаписи на Келси, танцуващ на концерти по света на Тейлър Суифт.

Редактор: Станимира Шикова