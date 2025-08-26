Снимка: gettyimages
-
Гари Олдман с ново признание
-
Михаела Маринова: Сгодих се и съм супер щастлива
-
Стоичков и Балъков посетиха детската клиника към Националната кардиологична болница
-
Дара: Ервин ми помогна да преодолея детската си травма
-
Поли Генова: Ако можем да помогнем, сме длъжни да го направим
-
Принцът на Мрака се отправи към звездите: Светът се сбогува с Ози Озбърн (ВИДЕО+СНИМКИ)
Двамата обявиха щастливата новина в пост в Instagram
Тейлър Суифт и Травис Келси се сгодиха, съобщи "Асошиейтед прес". Певицата и състезателят по американски футбол обявиха в съвместна публикация в Instagram с пет снимки годежа си, приказна кулминация на връзката им, която повече от две години вълнува милиони почитатели по света, и най-вече преданите ценители на поп изпълнителката.
Тейлър Суифт: Травис Келси е мъжът, за когото пишех в песните си в продължение на години
"Учителката ви по английски език и учителят ви по спорт се женят", гласи текстът на публикацията, придружен от емотикон на динамит.
Келси бе известен състезател, когато се запозна с певицата и невероятната популярност на Суифт го изстреля в напълно различна орбита.
Тейлър Суифт зарадва с подарък момиченце, настанено в болница (ВИДЕО)
Връзката им е документирана в безброй снимки, на които се вижда как Суифт ликува при победите на "Канзас Сити Чийфс" и във видеозаписи на Келси, танцуващ на концерти по света на Тейлър Суифт.Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни