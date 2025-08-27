Консумацията на повече месо може да бъде полезна за организма, показва ново проучване на университета „МакМастър“ в Канада, съобщи "Фокс Нюз". Според резултатите храните от животински произход не са свързани с по-висок риск от смърт, а животинските протеини дори могат да окажат защитен ефект срещу смъртност, свързана с рак.

Учените анализирали данни от близо 16 000 души на възраст над 19 години, като изследвали колко животински и растителни протеини обичайно консумират. Те проверили и дали тези хранителни модели се асоциират с риск от смърт вследствие на заболявания като сърдечни проблеми или рак. Резултатите показали, че приемът на повече животински протеини не увеличава риска от смърт, а дори е отчетено „скромно, но значимо намаление“ на смъртността, свързана с рак.

Недостиг, излишък и баланс: Как да консумираме протеин разумно

В изследването не били открити връзки между общия прием на протеини – животински или растителни – и риска от смърт от каквато и да е причина. Когато били анализирани поотделно растителните и животинските протеини, резултатите останали последователни: растителните протеини имат минимално въздействие върху раковата смъртност, докато животинските могат да предложат лек защитен ефект.

Авторите на проучването подкрепят включването на животински протеини като част от здравословен хранителен режим.

Ръководителят на изследването професор Стюарт Филипс, председател на катедрата по кинезиология в университета „МакМастър“, коментира, че около протеините цари „голямо объркване“ – колко да се консумира, какъв вид и какво означава това за дългосрочното здраве.

„Това проучване внася яснота, което е важно за всеки, който се опитва да взема информирани, основани на доказателства решения за храненето си“, заяви Филипс.

Той подчерта, че анализът е използвал „най-строгите златни стандарти“ за оценка на хранителния прием и риска от смъртност, което позволило да се отчетат ежедневните колебания в приема на протеин и да се представи по-точна картина на дългосрочните хранителни навици.

Главният изследовател Яни Папаниколау допълни, че когато се вземат предвид и наблюдателни данни, и клинични проучвания, „става ясно, че както животинските, така и растителните протеинови храни подпомагат здравето и дълголетието“.

Здравословното хранене забавя развитието на хронични болести при възрастните

Изследването е финансирано от Националната асоциация на говедовъдите в САЩ, като учените уточняват, че организацията не е участвала в проектирането, събирането и анализа на данните или в публикуването на резултатите.

Редактор: Дарина Методиева