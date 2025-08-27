Американската певица Били Айлиш пуска на пазара собствени карти за игра Уно (Uno) в сътрудничество с компанията за играчки "Мател", предаде Пи Ей мидия/ДПА.

Според компанията, която произвежда и куклите "Барби", 23-годишната изпълнителка на хита Bad Guy е една от "най-големите почитателки" на картите Uno.

Според описанието на сайта на Айлиш певицата е проектирала тестето, отличаващо с "цветове, символи и цифри", които показват нейната артистична естетика. Картите са отпечатани върху картон от най-високо качество.

В помощ на пострадалите от пожарите в Лос Анджелис: Лейди Гага и Били Айлиш ще участват концерт

Били Айлиш е публикувала снимка на тестето в Инстаграм, придружена от надписа: "Йееее, моето собствено Уно".

Певицата, известна с хитове като No Time To Die и Guess в сътрудничество с Чарли Екс Си Екс, е говорила и преди за любовта си към играта Уно.

Тестето на Били Айлиш се състои от 112 оранжеви, зелени, жълти и сини карти, и включва нейното лого Blohsh.

Били Айлиш беше замерена с предмет по време на концерт (ВИДЕО)

Картите Uno canvas Billie Eilish ще бъдат пуснати в продажба от 14 ноември. Цената на тестето е 20 долара.

По-рано беше съобщено, че Били Айлиш работи с режисьора Джеймс Камерън по 3D проект.

Редактор: Румен Лозанов