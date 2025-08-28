С наближаването на есента и захлаждането на времето организмът ни става по-уязвим към вируси, настинки и грип. За да посрещнем сезона в добро здраве, специалистите препоръчват комбинация от балансирано хранене, движение, правилен режим и, при нужда, хранителни добавки.

Какво да правим всеки ден

► Спазвайте редовен режим на съня. Препоръчва се той да продължава поне 7–8 часа, тъй като липсата на почивка отслабва защитните сили.

Снимка: iStock

► Излизайте на чист въздух. Дори кратка разходка засилва кръвообращението и подобрява имунния отговор.

Снимка: iStock

► Поддържайте добра хигиена. Честото миене на ръцете остава една от най-ефективните превенции срещу вируси.

10 храни, подходящи за есента (ГАЛЕРИЯ)

Какво да избягваме

Противопоказанията важат и за другите сезони, но за да сме здрави през есента, трябва да избягваме няколко вредни неща:

► Прекомерна консумация на захар и преработени храни. Те влияят негативно на чревната флора, която е пряко свързана с имунитета.

► Заседнал начин на живот. Липсата на движение води до по-слаба защита срещу инфекции.

► Стрес и преумора. Хроничното напрежение намалява способността на организма да се бори с болестотворни агенти.

Какво да ядем

Храната играе важна роля за здравословното ни състояние. От нея ние получаваме енергия, но и много вещества, които помагат на организма ни да се справя с бактерии и вируси. Ето на какво трябва да наблягаме:

► Сезонни плодове и зеленчуци. Ябълките, крушите, гроздето, тиквата, морковите и зелето са богати на витамини и антиоксиданти.

Снимка: iStock

► Храни, богати на витамин С – цитруси, шипки, киви, броколи.

► Протеини и здравословни мазнини – риба, ядки, семена и бобови култури.

► Ферментирали продукти – кисело мляко, кефир, туршии, които подпомагат чревната микрофлора.

Какви добавки можем да включим

В борбата с болестите можем да включим и добавки, в случай че не можем да си ги набавим от хранителни продукти. Можем да приемаме:

💊 Витамин D. Той е особено важен през есенно-зимния сезон, когато излагането на слънце е ограничено.

💊 Витамин C и цинк. Те подкрепят имунната система и съкращават продължителността на настинките.

Кои са най-важните витамини за есента?

Снимка: iStock

💊 Пробиотици – укрепват чревната флора, ключова за имунитета.

💊 Ехинацея или черен бъз. Билковите добавки могат да помогнат при превенция на вирусни инфекции.

Астрономическата есен ще настъпи на 22 септември в 23:20 ч. българско време. От този момент нататък дните започват да намаляват, а нощите да се увеличават до зимното слънцестоене през декември.

Подсилването на имунитета не става с една стъпка или само с една добавка. Нужен е цялостен подход – здравословно хранене, активен начин на живот, добър сън и умерена употреба на добавки. Само така можем да посрещнем есента в добро здраве и с енергия.

Редактор: Калина Петкова