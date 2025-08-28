Младият актьор Антонио Иполито ще изиграе Силвестър Сталоун във филма „Аз играя Роки“ – историята за създаването на боксовата класика „Роки“.

Иполито изигра още една легенда в киното - Ал Пачино, в минисериала на Paramount „Офертата“, която разказва историята за създаването на друга филмова класика от 70-те години на миналия век „Кръстникът“ на Франсис Форд Копола.

Режисьор на лентата е Питър Фарели, който спечели „Оскар“ за режисурата на „ Зелената книга“ . Той смята, че лентата му за Роки ще бъде пусната и в кината.

Филмът за Роки е истинската холивудска история на Сталоун - непознат актьор с непоклатима вяра, че трябва не само да напише сценария за лентата, превърнала се в една от класиките в киното, но и да изиграе самия Роки Балбоа.

Anthony Ippolito is set to star in ‘I Play Rocky,’ with Peter Farrelly directing for Amazon MGM Studios.



Ippolito will star as a young Sylvester Stallone in the film which follows the actor before he came a mega star.



The film will be released in theaters.



More details… pic.twitter.com/p7H6RdWjlu — Deadline (@DEADLINE) August 27, 2025

Напълно в този дух се смята, че Иполито е преследвал ролята на Сталоун със същия хъс. След като за първи път чува за проекта, той сам прави непоискан запис от прослушването си и го изпраща директно на продуцентите. Този смел ход в крайна сметка води до това да получи ролята в "Аз играя Роки".

Сценарият е дело на Питър Гембъл, а продуценти са Тоби Емерих и Кристиан Баха.

„Роки“ е един от най-емблематичните и финансово успешни спортни филмови франчайзи на всички времена, с над 1,7 милиарда долара глобален брутен приход, включително съвременните спинофи на „Крийд“. Сталоун създава и участва във филмите, а самият филм "Роки" получава „Оскар“ за най-добър филм.

Иполито Той също така участва в драмите Purple Hearts и Not Fade Away.