-
Шакира закри турнето си с безплатен концерт пред 400 хиляди души
-
Волейболистът Теодор Салпаров прекратява кариерата си със зрелищен мач
-
„Битка след битка” триумфира на наградите БАФТА
-
Деси Слава: 30 години автентичност, любов и музика
-
Вальо Михов: Бях на прага между живота и смъртта
-
Рени представя новото лице на поп-фолка с емоционална балада за отминалата любов
Гери предизвика Деси Жаблянова да пее
Днес в „Предизвиквам те“ гостува оперната певица Гергана Николаева – човек, който вярва, че всеки може да се научи да пее, стига да е готов да се потруди. Говори за това как успява да постига всяка своя цел, каква дисциплина изисква оперното изкуство и кои са най-нестандартните сцени, на които е пяла.
А предизвикателството? Гергана Николаева сгъва жерави, а в отговор тя провокира Деси Жаблянова да пее.
„Предизвиквам те”: Кристина Димитрова и Искрен Пецов - приятели в живота и на сцената
Какво се получи? Вижте във видеото.
Последвайте ни