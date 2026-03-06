Днес в „Предизвиквам те“ гостува оперната певица Гергана Николаева – човек, който вярва, че всеки може да се научи да пее, стига да е готов да се потруди. Говори за това как успява да постига всяка своя цел, каква дисциплина изисква оперното изкуство и кои са най-нестандартните сцени, на които е пяла.

А предизвикателството? Гергана Николаева сгъва жерави, а в отговор тя провокира Деси Жаблянова да пее.

Какво се получи? Вижте във видеото.