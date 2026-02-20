-
„Непознатите земи” в Намибия: От тайните на бушмените до загадката на „Бялата дама” (ВИДЕО)
-
След месеци търговска битка: „Парамаунт” придобива „Уорнър Брос” за 111 милиарда долара
-
Феста деле Мария - един от най-старите ритуали на Венецианския карнавал (ВИДЕО)
-
Културистът Красимир Паунов: Най-важният мускул е сърцето
-
"Непознатите земи": Намибия - царство на бушмените и дивите животни
-
Шедьовър на Кандински и емблематична скулптура на Хенри Мур са акцент в големия пролетен търг на „Кристис“ в Лондон
-
Вековна традиция: Шоуто "Огненият тигър" отново впечатли публиката
Те са отново заедно с пети общ дует и нов ремикс на „Първата любов”
В рубриката „Предизвиквам те” Десислава Жаблянова ни среща с Кристина Димитрова и Искрен Пецов - приятели в живота и на сцената. Те са отново заедно с пети общ дует и нов ремикс на „Първата любов”.
Двамата говорят за приятелството, емоциите, концертите и историите зад кадър.
„Предизвиквам те”: Цвети Радойчева и нейният път към успеха
А накрая - кой познава песните на другия по-добре и могат ли да изпеят песен един на друг.
Повече гледайте във видеото.
