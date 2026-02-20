В рубриката „Предизвиквам те” Десислава Жаблянова ни среща с Кристина Димитрова и Искрен Пецов - приятели в живота и на сцената. Те са отново заедно с пети общ дует и нов ремикс на „Първата любов”.

Двамата говорят за приятелството, емоциите, концертите и историите зад кадър.

А накрая - кой познава песните на другия по-добре и могат ли да изпеят песен един на друг.

