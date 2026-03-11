Актрисата Джеси Бъкли се оказа в центъра на неочаквана дискусия в социалните мрежи, след като старо нейно интервю отново привлече внимание онлайн. В него звездата разказва любопитна история от личния си живот, свързана с бивш партньор и неговите котки.

По думите на Бъкли една от тях проявявала силна ревност и дори ходила до тоалетна в леглото им. В крайна сметка актрисата поставила ултиматум на партньора си – той да избере между нея и домашния любимец.

Историята завършила с неочакван обрат – мъжът избрал котката, а връзката приключила. Макар разказът да е споделен с чувство за хумор, в интернет се появиха различни реакции, като някои потребители критикуваха отношението към животното.

Редактор: Габриела Павлова