Хапането и атакуването на краката е често срещано поведение при котките и в повечето случаи не бива да се приема лично. Според британското издание Cats.com причините са свързани основно с естествения ловен инстинкт, играта или търсенето на внимание. Движещите се човешки крака, особено ако са обути в пухкави пантофи или чорапи, често наподобяват плячка и провокират реакция.

Основната причина за подобни „атаки“ е ловният инстинкт. Дори домашните котки запазват хищническото си поведение и са склонни да дебнат и нападат всичко, което се движи. В някои случаи котката първо наблюдава и се прикрива, преди да се нахвърли. Ухапванията могат да бъдат болезнени, а при нараняване на кожата специалистите препоръчват мястото да се измие обилно и при нужда да се потърси лекарска помощ, тъй като котешката уста съдържа множество бактерии.

Друга честа причина е играта. Котките възприемат краката като леснодостъпна „играчка“, особено когато стопанинът се движи или когато има движение под одеялото. В тези случаи ухапванията обикновено са леки и неагресивни, а по-скоро израз на игривост и привързаност.

Скуката и липсата на достатъчно внимание също могат да доведат до по-настойчиво и дори агресивно поведение. Когато котката няма достатъчно стимули, тя може да насочи натрупаната енергия към стопанина си. Подобна реакция се наблюдава и при свръхстимулация по време на игра, когато животното губи контрол и използва хапане и драскане като сигнал, че е достигнало границата си.

Експертите съветват при подобни ситуации „атаките“ да бъдат игнорирани. Ако стопанинът спре да реагира и спокойно се отдалечи, котката постепенно разбира, че това поведение не води до резултат. След като животното се успокои, вниманието му може да бъде пренасочено към подходяща играчка, като желаното поведение се поощрява с лакомство.

Специалистите подчертават, че наказанието не е ефективен метод. Котките не свързват лесно наказанието с конкретното действие и могат да го възприемат като заплаха, което нарушава доверието между животното и стопанина. Ако хапането стане често, силно или неконтролируемо, препоръката е да се потърси консултация с ветеринарен лекар или поведенчески специалист.

