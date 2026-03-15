Когато в детските си години директорът на „Грешници”/”Sinners” Раян Куглър ходи на кино, той имал навика да си вкарва нещо за хапване и да „излъже” машината за напитки.

„Не съм голям фен на газираното, но когато ти разрешат да смесваш различни напитки - се зарибяваш”, разказва режисьорът в подкаста на Ейми Полър. Десетилетия след това Куглър не е изгубил желанието си да комбинира различни вкусове. Това се вижда и безжанровия му филм, претендент за голямата награда на тазгодишните "Оскари" за „Най-добър филм”. Кинолентата, смесваща в себе си блус и вампирски ужаси, се развива през 30-те години на миналия век, около делтата на р. Мисисипи.

„Грешници” има шансове да вземе няколко награди, но той се изправя в „Битка след битка” с едноименния си претендент. Следват 17 интересни факта, за тазгодишната церемония по връчване на наградите „Оскар”.

1. „Зоотрополис” 2 е най-касовият филм за годината. Лентата е изкарала впечатляващите 1,86 милиарда долара в световния боксофис

Анимационният филм има различни имена в САЩ и Европа. Зад океана той е познат като „Зоотопия”. Разликата идва заради зоопарка Гивскуд в Дания, който е регистрирал марката „Зоотопия” през 2009 г. - 7 години преди премиерата на първия филм.

Други боксофис хитове с номинации за тази година са третата част от поредицата „Аватар” – „Огън и пепел” с $1,48 милиарда. За сравнение, друг филм от категорията за най-добра лента – F1, е направил приходи от 632 милиона долара.

2. Актрисата Ема Стоун е счупила два рекорда тази година

Само на 37 години, звездата от филма „Бугония” на режисьора Йоргос Лантимос е най-младата жена, получила 7 номинации за "Оскар" в категория „Най-добра женска роля”. Досегашният рекордьор е актрисата Мерил Стрийп, която поставя рекорда на 38 години. Стоун е и единствената актриса, която има 5 номинации за актриса в ленти, номинирани за „Най-добър филм”. За пероид от 11 години тя получава признание за „Birdman”, „Фаворитката”, „Бугония”,” Ла Ла Ленд” и „Клети създания”. За последните две заглавия тя печели наградата.

3. Франкенщайн отбелязва 200 столетия в пътя си до киносалоните

Между първото издание на романа на Мери Шели през 1818 г. и филмовата адаптация на Гийермо Дел Торо през 2025 г. има 207-годишна разлика. Това е една от най-големите разлики между първото издание и филмова адаптация в историята на Оскарите. Други заглавия в тази позиция са:

►„Том Джоунс” от 1963 г. Първото издание на творбата е през 1749 г., което прави период от 214 години;

►"Хамлет" от 1996 г. Времето от написването на известната постановка през 1601 г. до големия екран е 395 години.

►"О, братко, къде си?". Сатиричната комедия с Джордж Клуни е базирана на Омировата „Одисея”, която е написана около 700 г. пр. н. е. – това са впечатляващите 2700 години.

4. Чейс Инфинити носи киното в кръвта си

Дебютантката от „Битка след битка” е предопределена за филмова кариера от деня, в който се е родила. Актрисата, която е на 25 години, е кръстена на героинята на Никол Кидман от филма „Батман завинаги” - Чейс Меридиан. Второто ѝ име идва от крилатата фраза на героят от поредицата „Играта на играчките”, Бъз Светлинна година: Към Безкрайността (Infinity) и отвъд.

5. Мириам Маргулис получава дългоочаквано признание на церемонията.

Британската актриса участва като главната героиня в късометражния филм „Приятел на Дороти”, който е номиниран за „Най-добър късометражен филм”. Маргулис никога досега не е била номинирана за актьорска работа.

„Трябваше да съм, но не съм. Бях много ядосана от този факт”, каза тя в интервю за британския водещ Греъм Нортън. Според нея още през 1993 г. е трябвало да получи признание за участието си във филма на Мартин Скорсезе „Невинни години”.

„Бях възхитителна, но не получих номинация заради Уинона Райдър. Тя беше номинирана за поддържаща женска роля, вместо за главна. Ако го бяха направили, аз щях да бъда номинацията за поддържащата женска роля”, добавя Маргулис.

6. Някои от номинираните са „верни” на режисьорите си

Четири от номинациите за главни актьори и актриси участват във филми на режисьори, с които ги свързва дългогодишно сътрудничество. Тези „двойки” са:

►Итън Хоук и Ричард Линклетър – 9 филма

►Майкъл Б. Джордан и Район Куглър – 5 филма

►Ема Стоун и Йоргос Лантимос – 5 филма

►Ренате Рейнсве и Йоахим Триер – 3 филма

7. Джеси Бъкли може да стане първата ирландска актриса, победител в категория „Най-добра женска роля”

Предишни години, номинираните ирландски актриси са били Рут Нега и Сърша Ронан. През 1989 г. Бренда Фрикър печели приза за най-добра поддържаща женска роля. Досега, обаче, няма ирландка спечелила наградата за главна женска роля. След като вече спечели наградите за най-добра актриса на „Изборя на критиците”, „Златен глобус“ и Британската академия, Бъкли вероятно ще стане първата актриса, която ще вземе наградата в тази категория на всичките пет церемонии от 2020 г. насам, когато Рене Зелвегер спечели за ролята си във филма „Джуди“.

8. Брад Пит разбива 35-годишна тенденция

Състезателният трилър F1, с участието на американската звезда е номиниран в няколко категории за технически постижения, но и изненадваща, за някои, номинация за „Най-добър филм”. Филмът се класира в най-престижната категория, въпреки че не получи нито една номинация за режисура, сценарий или актьорско майсторство на някоя от големите церемонии, предшестващи наградите. Последният филм, който успя да постигне това, беше „Красавицата и звярът“ през 1991 г.

9. К-Pop Demon Hunters се в състезанието за две статуетки

Хитът на Нетфликс е фаворит в две категории – „Най-добър анимационен филм” и „Най-добра оригинална песен” за песента „Golden”, изпълнена от момичешката група Huntr/x. Досега този своеобразен дубъл е бил постиган от два филма:

►„Играта на играчките” 3 – We Belong Together

►Замръзналото кралство - Let It Go

►Роуз Бърн, Кейт Хъдсън и Ейми Мадиган „играят соло”

10. Трите актриси имат само по една номинация за филмите „Ако имах крака, щях да те ритна”, „Song Sung Blue” и „Оръжия”.

Мадиган има шанс да вземе награда за поддържаща женска роля. Това ще е трудно, защото до ден-днешен само пет актьори са успели да спечелят приз с една номинация. Това са Джулиан Мур за „Все още Алис”, Шарлийз Терон за „Чудовище”, Форест Уитакър за „Последният крал на Шотландия”, Кристофър Плъмър за „Новаци” и Пенелопе Крус за „Вики Кристина Барселона”.

Тимъти Шаламе е най-младият актьор, получил 3 номинации за „Най-добра мъжка роля” от много време насам. Последният актьор, който е постигнал това е Марлон Брандо.

Брандо е бил на 30, когато през 1954 г. е получил третата си номинация за „Най-добра мъжка роля”. Точно на колкото е Шаламе, в момента. Възможно е Шаламе да спечели приза за ролята си във „Върховният Марти”. Брандо успява чак с четвъртата си номинация. Шаламе не успя да вземе короната за най-млад актьор, спечелил голямата награда. Този рекорд се държи от Ейриън Броуди, който взима стауетка за „Пианистът” на 29-годишна възраст.

12. Само три норвежки актриси са били номинирани за Оскар – две от тях тази година.

Ренате Рейнсве и Инга Ибсботър Лилеас са номинирани за участието си в семейната драма „Sentimental Value”. Досега единственият номиниран норвежки актьор е Лив Улман за филмите си „Емигрантите” от 1972 г. и „Лице в лице” през 1976 г.

13. „Битка след битка” е дванайсетият филм, с участието на Леонардо Ди Каприо, номиниран за филм на годината – постижение, което актььорът споделя с колегата си Робърт Де Ниро

Вторият филм от поредицата „Кръстникът” е първият път, в който Де Ниро, с участието си, влиза в категорията. Напред във времето , го прави отново с филмите „Разяреният бик”, „Жокерът”, „Добри момчета” и „Ирландецът”.

Първата поява на Ди Каприо е с „Титаник”. Следват „От другата страна”, „Генезис” и „Джанго без окови”. Двамата актьори споделят филма „Убийците на цветната луна”.

В същото време, Пол Томас Андерсън, режисьорът на „Битка след битка” може да се превърне в рядък случай в историята на наградите. Той има възможността да се прибере у дома с Оскари за режисьор, продуцент и сценарист – постижение, което досега е постигано от едва 10 други филмови дейци.

А партньорът на Ди Каприо, Шон Пен, ще се присъедини към Франсис Макдорманд, Мерил Стрийп, Джак Никълсън, Даниел Дей Луис, Ингрид Бергман и Уолтър Бренан като спечели трета статуетка за актьорска игра. Пред тях е само холивудската легенда Катрин Хепбърн с 4 награди Оскар.

14. Вагнер Мура се присъедини към специална група актьори

Звездата от „Тайният агент” се присъединява към колегите си актьори, номинирани за филми, които не са англоезични.

Другите в тази група са Хавиер Бардем, Марсело Мастрояни, Джанкарло Джианини, Макс фон Сайдоу, Жерар Депардийо, Масимо Троиси, Антонио Бандерас, Роберто Бенини. Бенини е единственият спечелил с филма си от 1997 г. „Животът е прекрасен”.

15. След рекламите. Някои от номинираните се завръщат на наградите „Оскар” след период на „почивка”

Кейт Хъдсън е номинирана за пръв път след 25-годишна пауза, а Бенисио Дел Торо след 22 години. Ейми Мадиган пък получава втора номинация, 40 години след първата си през 1985 г. за ролята си в драмата „Два пъти в живота”. Рекорда, обаче се държи от Джъд Хирш, който получава номинации през 1981 г. за ролята си в „Обикновени хора” и „Семейство Фейбълман”, 42 години по-късно през 2023 г.

16. Делрой Линдо има номинация за „Най-добра поддържаща мъжка роля”, въпреки, че не е бил номиниран за нито една друга награда.

Случва се от време на време – последният актьор, в тази ситуация е Андреа Рийзбъро за To Leslie през 2022 г. Все пак много рядко се случва, актьор номиниран, единствено за Оскар да го спечели. Ако Линдо спечели наградата, той ще бъде първият актьор, спечелил „Оскар“ без предишна номинация от времето на Марша Гей Хардън за ролята ѝ във филма „Полок“ през 2001 г.

Партньорът на Линдо в актьорския състав, Майкъл Б. Джордан също може да подобри рекорд ако повтори неотдавнашната си победа в категорията „Най-добър актьор“ (бившата награда на Гилдията на актьорите).

Досега нито един главен актьор не е печелил наградата за актьор и „Оскар“, без да е спечелил нещо на „Златните глобуси“, „БАФТА“ или „Critics Choice Awards“.

17. „Хамнет” следва примера на „Ийстендърс”Въпреки оригиналната музика, режисьорът на „Хамнет”, Клои Жао е заложила на 20-годишно музикално произведение за завършек на сериала.

Тя не е първият режисьор, който използва произведението на британеца Макс Рихтер „On The Nature of Daylight” – то е използвано безброй много пъти с едничката цел – да разплаче публиката. Темата може да бъде чута в сериали като „Историята на прислужницата”, „Последните оцелели” и може би най-важното – в последният епизод на „Ийстендърс”.

За поредна година Nova Broadcasting Group е ексклузивен партньор на наградите. Специалното студио „Треска за Оскари: Блясъкът хвърля и сенки“ ще проследи церемонията в нощта на 15 срещу 16 март на живо по KINO NOVA.

