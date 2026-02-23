Филмът „Битка след битка” триумфира на церемонията за наградите БАФТА на Британската академия за кино и телевизия. Творбата на режисьора Пол Томас Андерсън спечели приза за най-добра лента и беше отличена в още пет категории, включително за най-добър режисьор.

Трилърът „Грешници” на Райън Куглър получи три награди - колкото и „Франкенщайн” на Гилермо дел Торо.

Снимка: Getty Images

Легендарни приключения и вдъхновяващи истории в четвъртата седмица на „Треска за Оскари“

За най-добър британски филм беше обявен „Хамнет”, разказващ семейната трагедия на Уилям Шекспир.

Снимка: Getty Images

Водещ на церемонията беше актьорът Алън Къминг, а по червения килим минаха звезди като Тимъти Шаламе, Леонардо Ди Каприо, Ема Стоун, Глен Клоуз и Итън Хоук.

Снимка: Getty Images

Принц Уилям и съпругата му Катрин също бяха сред гостите на събитието.

Редактор: Мария Барабашка