Снимка: Getty Images
-
Деси Слава: 30 години автентичност, любов и музика
-
Вальо Михов: Бях на прага между живота и смъртта
-
Рени представя новото лице на поп-фолка с емоционална балада за отминалата любов
-
Франциска Йорданова – Папкала- танцът на живота между Америка и България
-
Почина легендарният актьор Робърт Дювал
-
Валентина Каролева: На 10 започнах да разбирам, че хероинът не е лекарство
Филмът на Пол Томас Андерсън взе шест отличия
Филмът „Битка след битка” триумфира на церемонията за наградите БАФТА на Британската академия за кино и телевизия. Творбата на режисьора Пол Томас Андерсън спечели приза за най-добра лента и беше отличена в още пет категории, включително за най-добър режисьор.
Трилърът „Грешници” на Райън Куглър получи три награди - колкото и „Франкенщайн” на Гилермо дел Торо.
Снимка: Getty Images
Легендарни приключения и вдъхновяващи истории в четвъртата седмица на „Треска за Оскари“
За най-добър британски филм беше обявен „Хамнет”, разказващ семейната трагедия на Уилям Шекспир.
Снимка: Getty Images
Водещ на церемонията беше актьорът Алън Къминг, а по червения килим минаха звезди като Тимъти Шаламе, Леонардо Ди Каприо, Ема Стоун, Глен Клоуз и Итън Хоук.
Снимка: Getty Images
Принц Уилям и съпругата му Катрин също бяха сред гостите на събитието.Редактор: Мария Барабашка
Последвайте ни