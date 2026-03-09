Анимационното приключение „Хопъри“ на „Дисни“ и „Пиксар“ оглави северноамериканския боксофис този уикенд с приходи от 46 милиона щатски долара от продажбата на билети, съобщи „Асошиейтед прес“.

След като добави още 42 милиона долара от международните киносалони, филмът има общо 88 милиона долара – най-големите приходи за оригинален анимационен филм след излизането през 2017 г. на „Тайната на Коко“.

„Хопъри“ е с бюджет от 150 милиона долара и беше пуснат в 4000 киносалона. Режисьор е Даниел Чонг, като лентата разказва за 19-годишен природозащитник, който се внедрява в света на животните в тялото на бобър.

Историята за невестата на Франкенщайн с режисьор Маги Джиленхол е на трето място. Филмът на „Уорнър брос“ „Булката“ с участието на Джеси Бъкли и Крисчън Бейл дебютира със 7,3 милиона долара от 3304 киносалона. Продукцията е на стойност 80 милиона долара, без да се включват разходите за маркетинг и промоция.

Рецензиите за „Булката“ бяха смесени към негативни, а оценките на публиката не бяха по-добри. „Булката“ спечели само 6,3 милиона долара извън САЩ и Канада, което прави 13,6 милиона долара за световния му дебют.

Другата лента на „Уорнър брос“ - "Брулени хълмове“, надмина общи приходи от 213 милиона долара в световен мащаб.

„Писък 7“ на „Парамаунт“ е на второ място във втория си уикенд с приходи от 17,3 милиона долара. „Шампион по природа“ заема четвъртата позиция с 6,6 милиона долара, а „Брулени хълмове“ оформя челната петица с 3,8 милиона долара през уикенда.

