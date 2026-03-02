-
Те са двойка от почти две години
Тази седмица гости в рубриката “Новите известни” са Радостин Пеев и Жана Стоянова. Те са двойка от година и осем месеца, а вече са и сгодени. Само месец след първата им среща Жана изоставя живота си в София и отива да живее при Радо във Варна.
Той е известен в социалните мрежи със забавните образи на “Филмара” и "Дюнерджията", а неговата голяма мечта е да е професионален автомобилен състезател.
Повече гледайте във видеото.
