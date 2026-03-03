Колумбийската суперзвезда Шакира закри световното си турне с грандиозен безплатен концерт на площад „Сокало“ в Мексико Сити.

Събитието събра над 400 хиляди души на емблематичния площад и в околните улици.

По данни на местните власти, концертът е донесъл приходи от 403 милиона песос за хотели, ресторанти и малкия бизнес. Сумата се равнява на 23,2 милиона долара.

Редактор: Ивета Костадинова