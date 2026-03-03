Снимка: Getty images
Волейболистът Теодор Салпаров прекратява кариерата си със зрелищен мач
„Битка след битка” триумфира на наградите БАФТА
Деси Слава: 30 години автентичност, любов и музика
Вальо Михов: Бях на прага между живота и смъртта
Рени представя новото лице на поп-фолка с емоционална балада за отминалата любов
Франциска Йорданова – Папкала- танцът на живота между Америка и България
Концертът донесе над 23 милиона долара за хотели, ресторанти и малкия бизнес
Колумбийската суперзвезда Шакира закри световното си турне с грандиозен безплатен концерт на площад „Сокало“ в Мексико Сити.
Събитието събра над 400 хиляди души на емблематичния площад и в околните улици.
Шакира ще изнесе безплатен концерт в Мексико
По данни на местните власти, концертът е донесъл приходи от 403 милиона песос за хотели, ресторанти и малкия бизнес. Сумата се равнява на 23,2 милиона долара.Редактор: Ивета Костадинова
