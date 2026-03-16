Джеси Бъкли е новата носителка на „Оскар“ за най-добра женска роля във филма „Хамнет“. Тя ирландска актриса и певица, родена на 28 декември 1989 г. в Киларни, графство Кери. Тя израства в музикално семейство – майка ѝ е вокален педагог и музикален терапевт, а баща ѝ работи в хотелския бизнес и пише поезия. Още като дете Бъкли участва в училищни мюзикъли и изучава различни инструменти, сред които пиано, кларинет и арфа, в Кралската ирландска музикална академия.

Кариерата ѝ започва през 2008 г., когато едва 17-годишна участва в британско телевизионно шоу. След това решава да се посвети професионално на актьорството и постъпва в престижната Кралската академия по изящни изкуства, която завършва през 2013 г.

Снимка: gettyimages

След дипломирането си Бъкли започва да играе активно на театралната сцена и в телевизията. Появява се в сериали като „Война и мир“, „Чернобил“ и „Фарго“. Първият ѝ голям пробив в киното идва с филма „Дива роза“, където играе млада жена, мечтаеща да стане кънтри певица – роля, която ѝ носи международно внимание и номинации за престижни награди.

Сред най-успешните ѝ филмови участия са Изгубената дъщеря, за който получава номинация за наградата „Оскар“ за поддържаща роля, както и Хамнет, където играе съпругата на Уилям Шекспир – образ, донесъл ѝ наградата „Златен глобус“ и нова номинация за най-престижното отличие. Освен в киното, Бъкли има силно присъствие и на театралната сцена – печели престижната награда „Оливие“ за ролята си в мюзикъла „Кабаре“.

Днес Джеси Бъкли е смятана за една от най-ярките актриси на своето поколение, известна с емоционалните си и често много интензивни роли както в киното, така и в театъра.

Пътят на Джеси Бъкли започва от телевизионно шоу за таланти

Много преди да впечатли публиката с ролята си на съпругата на Уилям Шекспир във филма „Хамнет“, Джеси Бъкли е 18-годишна девойка от Киларни, Ирландия, която участва в британското телевизионно шоу за таланти I’ll Do Anything. В предаването от 2008 г. дванадесет млади и непознати актриси се състезават за ролята на Нанси в новата постановка на мюзикъла „Оливър!“ в лондонския Уест Енд.

Снимка: gettyimages

Всяка седмица участничките изпълняват поп песни на живо във формат, напомнящ „Американски идол“, а победителят се определя чрез гласуване на зрителите и жури, оглавявано от композитора Андрю Лойд Уебър. Както често се случва в риалити форматите от онова време, на участничките се поставят и необичайни задачи – например да държат живи плъхове, за да преодолеят притеснението си пред камера.

С изпълнения на песни на звезди като Кристина Агилера Бъкли бързо привлича вниманието на публиката. В същото време съдиите често се опитват да я насочат към по-конвенционален образ на женственост – с тежък грим, ярко розово червило и високи токчета, които контрастират с естественото ѝ, по-момчешко излъчване.

Бъкли не печели шоуто, но стига до финала и завършва на второ място, като се превръща в любимка на Лойд Уебър. Третото място заема Саманта Баркс, която по-късно получава ролята на Епонин във филмовата адаптация на „Клетниците“.

Днес актрисата гледа на участието си в риалити формата със смесени чувства. В интервю за британското списание „Вог“ тя признава, че преживяването е било трудно за толкова млада жена, която тепърва открива себе си. „Имаше много неща, които бяха наистина объркани“, казва Бъкли, припомняйки си униженията, на които са били подлагани участничките.

Снимка: gettyimages

„Хамнет“ е драматичен исторически роман и филм, вдъхновен от живота на семейство Шекспир и трагичната смърт на сина им Хамнет. Историята се фокусира върху младата съпруга на Уилям Шекспир – Агнес (или Ан), нейното майчинство, семейните взаимоотношения и борбата ѝ с загубата на детето. Повествованието изследва любовта, скръбта и човешката уязвимост, като същевременно хвърля светлина върху вдъхновението зад трагедията Хамлет.

Личен живот

Бъкли е известна с това, че държи личния си живот далеч от медиите. Понастоящем няма публично съобщени връзки и не е омъжена.

Живот извън сцената: Джеси е споделяла, че обича да прекарва време сред природата и да се отдава на музика извън професионалните си ангажименти.

Интереси и хобита: Освен актьорството и пеенето, Бъкли се интересува от литература, кино и театрална история, което я кара да избира проекти, вдъхновени от класически текстове.

В интервюта тя често говори за своята самостоятелност, кураж и решителност, които ѝ помагат да се справя с предизвикателствата на публичния живот и сцената.

Номинации и награди на Джеси Бъкли

* „Оскар“ – номинация за поддържаща женска роля в „Изгубената дъщеря“ (2021) и за главна женска в „Хамнет“ (2026)

* „Златен глобус“ – победа за най-добра актриса в драматичен филм за ролята си в „Хамнет“ (2026)

* БАФТА – номинация за поддържаща роля във „Изгубената дъщеря“

* Награда „Изборът на критиците“ – номинация за „Изгубената дъщеря“

* Награда „Оливие“ – победа за ролята ѝ в мюзикъла „Кабаре“

Редактор: Цветина Петкова