Кейт Уинслет разказа за годините си на унижения при първите й години като новоизгряващ актьор. Тя е била засрамвана заради външния си вид както от съученици, така и от учители.

Актрисата, чийто режисьорски дебют Goodbye June излезе този месец, си спомня как преподавател по актьорско майсторство ѝ казал, че ще трябва да се примири с „ролите на дебелото момиче“.

Уинслет споделя, че е била решена да стане актриса още от ранна възраст, вдъхновена от черно-бели фотографии на своите баба и дядо, които са играли на сцена. Въпреки това често ѝ поверявали второстепенни роли.

„И това не ме притесняваше. Никога не съм се стремяла на всяка цена да играя главни роли“, каза тя, цитирана от The Guardian.

„Но тъй като бях малко по-набита, когато започнах да се занимавам по-сериозно с актьорството и си намерих агент като дете, много ясно си спомням как една преподавателка ми каза: Е, скъпа, ще имаш кариера, ако си готова да се задоволиш с ролите на дебелото момиче.“

„Погледнете ме сега“, добавя тя. „Ужасно е какви неща хората си позволяват да казват на деца.“

В интервю за Desert Island Discs по BBC Radio 4 Уинслет разказва, че в училище често са ѝ се подигравали заради фигурата ѝ – наричали са я „тюлен“, а веднъж дори са я заключили в шкафа по изобразително изкуство.

„Още много рано се научих да имам доста дебела кожа“, казва Уинслет, която напуска училище на 16 години – приблизително по времето, когато получава първата си филмова роля в лентата Heavenly Creatures на Питър Джаксън от 1994 г.

Тя споделя, че тези преживявания по-късно са довели до проблеми с отношението ѝ към собственото й тяло, включително периодични диети между 15 и 19-годишна възраст. На 19 години почти не се хранела и описва този период като нездравословен и такъв, за който съжалява.

По време на тормоза, казва тя, се е хвърлила изцяло в актьорството и в своя творчески свят извън училище. „Не им позволих да провалят пътя, по който бях твърдо решена да вървя“, споделя Уинслет.

„А и поне имах прекрасно семейство, при което да се прибирам.“

Редактор: Ралица Атанасова