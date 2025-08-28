Световноизвестните тенори Пласидо Доминго и Хосе Каресас излизат на открита сцена под звездите в четвъртък и петък, заедно с българската прима Соня Йончева. Дом на този музикален празник е площад „Свети Александър Невски” в София. Събитието нарежда България сред наистина значимите в оперното изкуство.

Двете легенди - Хосе Карерас и Пласидо Доминго, са у нас по покана на българското сопрано Соня Йончева. По-рано през деня оперните певци бяха на посещение в музея на Христо Стоичков по негова покана. Освен двамата тенори, на сцената ще се качи и Виторио Григоло. Магията ще допълнят Софийската филхармония и диригент Найден Тодоров.

Фестивалът „Гала в София 2025” се провежда 35 години след създаването на оперното трио „Тримата тенори”, като тази година също се отбелязват и 90 години от рождението на незабравимия Лучано Павароти.