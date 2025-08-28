В Северна Ирландия китаристът Мартин Рафърти постави нов световен рекорд на „Гинес“ за най-дългото непрекъснато улично изпълнение. Той свири повече от 30 часа в центъра на град Арма, като така подобри както официалния рекорд от 24 часа, така и неофициалния от 26.

Според правилата Рафърти не е имал право да повтаря песен в рамките на четири часа, а всяко изпълнение е трябвало да е над 2 минути и половина. Събитието беше записано изцяло и събра средства за благотворителната инициатива „Таен Дядо Коледа“ в подкрепа на семейства с ниски доходи.

Редактор: Калина Петкова