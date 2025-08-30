Съединените щати отказват и отменят визи на официални палестински представители за участие в годишната сесия на Общото събрание на ООН през септември. През юли Вашингтон наложи санкции срещу представители на Палестинската автономия и на Организацията за освобождение на Палестина.

Общо на около 80 души ще бъде отказана виза, включително и на палестинския президент Махмуд Абас. Действията на Държавния департамент се приветстват от Израел, но се възприемат като необичайни, тъй като се очаква Вашингтон да улесни пътуването на официални лица от всички страни, които желаят да посетят седалището на ООН.

Гладът в Газа: Официален доклад обяви, че над 500 000 души гладуват

Забраната идва в момент, когато Франция води международните усилия за признаване на държавата Палестина по време на Общото събрание - ход, на който администрацията на Доналд Тръмп се противопоставя.

"Предстои да обсъдим този въпрос с Държавния департамент. Споразумението с централата на ООН заслужава да бъде прочетено, особено раздели 11 и 12. Разбира се, надяваме се, че този случай ще бъде разрешен. Важно е всички държави членки, които са постоянни наблюдатели, да могат да бъдат представени. Това важи особено за предстоящата среща посветена на признаването на две отделни държави, на която Франция и Саудитска Арабия ще бъдат домакини в началото на Общото събрание на ООН", коментира говорителят на ООН Стефан Дюжарик.

Редактор: Цветина Петкова