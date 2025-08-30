Кадър/Видео:"Ройтерс"
Гребците изминаха разстоянието между Перу и Австралия за 140 дни
Трима шотландски гребци поставиха нов рекорд за непрекъснато плаване през Тихия океан с гребане без външна подкрепа, след близо 140 дни в открито море. Тримата братя – Джейми, Юън и Лахлан Маклейн – пристигнаха в Кернс, в австралийския щат Куинсланд, в събота.
РЕКОРД: Австралийска сърфистка яхна 13-метрова вълна (ВИДЕО)
Те бяха посрещнати с бурно аплодисменти от семейството си, приятели и десетки любопитни, след пътешествието, по време на което изминаха разстоянието от 14 484 км (9 000 мили) от Перу до Австралия. Плаването на тримата братя беше с благотворителна цел. Те са събрали над 700 000 паунда, което е малко под целта им от 1 милион паунда, за проекти за чиста вода в Мадагаскар.
Според австралийски медии Джейми, Юън и Лахлан са подобрили предишния рекорд от 162 дни, поставен от руския соло гребец Фьодор Конюхов през 2014 г., за най-бързо непрекъснато прекосяване на Тихия океан без подкрепа. Постижението им предстои да бъде официално потвърдено.Редактор: Станимира Шикова
