130 хил. души са изчезнали безследно покрай борбата с наркокартелите
Хиляди излязоха в различни градове на Мексико, за да протестират срещу многобройните насилствени изчезвания на хора и да поискат повече действия на длъжностните лица за справяне с тях. Роднини и приятели на изчезнал, както и активисти за правата на човека, преминаха по улиците на различни градове, призовавайки за справедливост и настоявайки правителството да помогне за намирането на близките им.
Повече от 130 хиляди души са обявени за изчезнали в Мексико. Почти всички изчезвания са станали след 2007 г., когато тогавашният президент Фелипе Калдерон започна своята война срещу разпространението на дрога. В много от случаите изчезналите са били насилствено вербувани в наркокартелите или убити заради съпротива.Редактор: Станимира Шикова
