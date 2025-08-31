Норвегия избра британската оферта за доставка на бъдещите си фрегати. Това е нов неуспех за френската Naval Group, която преди няколко дни вече беше отхвърлена от мегадоговор за подводници в Канада.

„Норвегия ще закупи британски фрегати за нашата отбрана в рамките на стратегическо партньорство с Обединеното кралство“, обяви норвежкият министър-председател Йонас Гар Стьоре на пресконференция в Осло.

Освен Обединеното кралство с фрегатите тип 26, построени от BAE Systems, и Франция с фрегатите за отбрана и интервенция (FDI) на Naval Group, Германия и САЩ се състезаваха за доставката на пет или шест кораба, договор, оценен на над 100 милиарда крони (8,5 милиарда евро).

Очаква се сделката да подпомогне 4000 работни места в Обединеното кралство и 432 предприятия, включително 222 малки и средни компании.

Британските модели, критикувани от някои в Норвегия, защото съдържат израелски компоненти, и френските модели бяха предварително считани за фаворити. Тип 26 е клас фрегати и разрушители, които се изграждат за Кралския флот на Обединеното кралство.

Френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър и канцлерът Фридрих Мерц посетиха Норвегия през последните месеци и изтъкнаха своите предложения.

Като членка на НАТО, Норвегия споделя морска граница в Баренцово море с Русия, която оперира в региона с мощната си северна флота.

Фрегатите от тип 26, които са идентични с тези, доставяни на Кралския флот, и разполагат с противоподводни способности, ще бъдат доставени на норвежкия флот от 2030 г.

Редактор: Цветина Петкова