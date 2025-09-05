Футболната суперзвезда Неймар е наследил един милиард долара от анонимен бразилски милиардер, въпреки че двамата никога не са се срещали. Неизвестният мъж е завещал цялото си богатство на футболиста, защото „се припознава на личностно ниво в него“.

Необичайна поява: Неймар пристигна с хеликоптер на първата си тренировка в Сантос (ВИДЕО)



Според "Дейли мейл" милиардерът от южноамериканската страна няма наследници и това също е причина да посочи 33-годишния спортист. Макар че завещанието е удостоверено на 12-и юни пред двама свидетели, Неймар може да срещне някои законови трудности преди да се сдобие с богатството на покойния милиардер.

Редактор: Станимира Шикова