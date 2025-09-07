Уил Смит и съпругата му Джейда Пинкет Смит се появиха за първи път заедно след близо 10 месеца, въпреки странната им споделена житейска аранжировка..

Според снимки, актьорът от „Bad Boys“ и звездата от „Girls Trip“ се отбили за обяд в популярен ресторант за знаменитости в Малибу, Калифорния. Смит, на 56 години, изглеждал в прекрасно настроение, усмихвайки се на минувачите, докато 53-годишната му жена поддържала сериозно изражение, докато се отправяла към своята страна на колата.

Имал ли е Уил Смит интимни отношения с друг мъж

Актьорът от „Принцът на Бел Еър“ бил облечен непринудено – с бяла риза, къси панталони и бяла бейзболна шапка. Пинкет Смит впечатлила с телесен, безпрезрамков тоалет с качулка, която дръпнала над главата си, комбиниран с златни сандали и аксесоари.

Двамата, които сключиха брак през декември 1997 г., се качили в бяла луксозна кола, преди да се отправят към следващата си дестинация.

Последният път, когато двамата бяха снимани заедно, беше през ноември 2024 г., когато излизаха от вечеря в Калабасас, Калифорния, с ръце, опрени една в друга. Преди това те не бяха виждани заедно от май 2024 г., когато присъстваха на премиерата на „Bad Boys: Ride or Die“ в Лос Анджелис.

През октомври 2023 г. Пинкет Смит разкри, че двамата са живели разделени в продължение на седем години. „Все още изясняваме нещата“, каза тя тогава за People. „Правим много сериозна работа заедно. Имаме дълбока любов един към друг и ще разберем как това да се прояви в живота ни.“

Въпреки разделянето, бившата водеща на „Red Table Talk“ призна през декември 2023 г., че прочутият шамар на Оскарите през 2022 г. е спасил брака им. „След всички тези години, опитвайки се да разбера дали ще напусна Уил, именно този шамар ми показа, че никога няма да го оставя“, каза тя за "Дейли Мейл".

Припомняме, че тогава Уил излезе на сцената и публично удари комика Крис Рок заради шегата му за Джейда, страдаща от алопеция.

Уил Смит и Джейда Пинкет са разделени от 2016 година

През януари източник, близък до двойката, заяви пред People, че Смит и съпругата му все още живеят в отделни домове. „Наречете го както искате. Те живеят собствени животи, но не са прекъснали напълно връзките си“, добави източникът. Друг източник уточни, че двамата „все още са заедно“ и „имат отделни домове от години“.

Редактор: Дарина Методиева