Около 50 000 домакинства в Берлин останаха без електричество. Причината е предполагаем умишлен палеж на два електрически стълба в югоизточен район на германската столица. Това предаде "Ройтерс", позовавайки се на германската полиция и енергоснабдителната фирма.

Говорителката на полицията Аня Диршке каза, че не може да бъде изключен политически мотив, а разследването се води от специално подразделение, занимаващо се с политически мотивирани престъпления.

Вестник "Тагесшпигел" съобщи, че полицията разследва и дали атаката може да е свързана със съобщението на "Тесла", че планира да построи център за развитие в квартал "Трептов-Кьопеник", където е извършен предполагаемият палеж.

Според изявлението разследващите намират връзка между палежа на стълб през 2024 г. от крайнолява въоръжена групировка, наричаща себе си "Вулкан – групата, която ще затвори "Тесла", който причини прекъсване на производството на автомобилостроителната компания край Берлин в продължение на дни.

На въпрос на журналисти за миналогодишния палеж Диршке коментира че не може да бъде изключена връзка между двата.

Властите в Берлин обвиняват крайнолеви групировки за редица палежи в града от 2011 г. насам.

Редактор: Ивайла Митева