Бившата първа дама на САЩ Мишел Обама ще посети Румъния за първи път на 17 и 18 септември като специален гост на международното бизнес и технологично събитие "Impact Bucharest", което ще се проведе в изложбения център "Ромекспо" в Букурещ, съобщава новинарският сайт "Зиаре".

Съпругата на бившия американски президент Барак Обама ще се качи на сцената заедно с други световноизвестни личности, за да сподели моменти от своя житейски опит, които са имали важно отражение върху съдбите на хората, посочва сайтът.

Тази визита представлява специален момент за румънската общественост, която ще има възможност да я чуе как разказва за личните и политически предизвикателства, с които се е сблъсквала, за научените уроци и погледа й върху истинското лидерство, отбелязват организаторите на събитието.

Снимка: Getty Images

Те цитират думите на бившата първа дама на САЩ: "Истинското лидерство идва от това да служиш на другите, а не да властваш над тях", които Мишел Обама произнася по време на реч през 2017 г.

Impact Bucharest е международно икономическо и технологично събитие, посветено на иновациите, което ще събере в Букурещ в периода 17-18 септември лидери от сферата на технологиите, предприемачеството, инвестициите и научните изследвания.

Редактор: Цветина Петрова