Световноизвестният кулинар Джейми Оливър разкри, че след откриването на първия си ресторант се оказал потънал в дългове – и бил спасен единствено благодарение на хонорарите от издателите си.

Оливър основава първия обект от веригата си Fifteen през 2002 г., като инвестира всичките си спестявания в проекта. В интервю за подкаста той признава, че стартирането на ресторанта се е оказало сериозно финансово предизвикателство.

„Похарчих абсолютно всичко за построяването на Fifteen. Не само това – в продължение на три седмици бях на няколкостотин хиляди паунда в дълг, защото строителите се караха с дизайнерите, разходите се покачваха, а аз тогава изобщо не разбирах от бизнес“, споделя 50-годишният шеф.

По това време Оливър вече е популярно лице – неговото предаване The Naked Chef стартира по BBC Two през 1999 г., а първата му кулинарна книга се превръща в бестселър във Великобритания. Именно приходите от тези публикации му помагат да излезе от финансовата криза.

„За щастие пристигна поредният хонорар от издателство, който буквално спаси проекта. Така довършихме Fifteen и го открихме“, разказва още Оливър.

Ресторантът на ул. Westland Place в Лондон е замислен като социално предприятие – в него Джейми наема 15 младежи на възраст между 16 и 22 години, които не учат и не работят. Около 60% от тях идват от тежка среда – с криминално минало, току-що излезли от затвора или бездомни, а останалите са „обикновени деца, които просто бяха изгубили посоката“.

Fifteen става сцена и на документалната поредица Jamie’s Kitchen по Channel 4, която проследява опитите на шефа да промени живота на младите хора. Не всички участници избират професия в гастрономията, но един от тях – Тим Сиадатан – впоследствие основава два от най-успешните ресторанта в Лондон, Trullo и Padella.

Кулинарната кариера на Джейми Оливър започва като сладкар в известната верига, след което преминава в легендарния River Cafe в Лондон. Първите три сезона на The Naked Chef се превръщат в огромен хит, а след това той се мести в Channel 4, където започва Jamie’s Kitchen.

Днес Джейми Оливър е сред най-уважаваните британски готвачи, с множество бестселъри, телевизионни формати и ресторанти във Великобритания.

Редактор: Дарина Методиева