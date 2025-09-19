Снимка: getty images
-
Робърт Редфорд и Пол Нюман - от екранни партньори до приятелство за цял живот (СНИМКИ)
-
"Артистът, който промени играта": Светът отдава почит на легендарния Робърт Редфорд
-
"Еми" 2025: Как Оуен Купър, Трамел Тилман и още знаменитости пренаписаха историята на наградите (СНИМКИ)
-
"Спешни случаи в Питсбърг" и "Студиото" триумфираха на наградите "Еми"
-
Елвира Георгиева се завърна след 25 години с песен, която боли и лекува
-
Гордън Рамзи разкри, че е преминал лечение на рак на кожата
Оливър основава първия обект от веригата си Fifteen през 2002 г., като инвестира всичките си спестявания
Световноизвестният кулинар Джейми Оливър разкри, че след откриването на първия си ресторант се оказал потънал в дългове – и бил спасен единствено благодарение на хонорарите от издателите си.
Оливър основава първия обект от веригата си Fifteen през 2002 г., като инвестира всичките си спестявания в проекта. В интервю за подкаста той признава, че стартирането на ресторанта се е оказало сериозно финансово предизвикателство.
„Похарчих абсолютно всичко за построяването на Fifteen. Не само това – в продължение на три седмици бях на няколкостотин хиляди паунда в дълг, защото строителите се караха с дизайнерите, разходите се покачваха, а аз тогава изобщо не разбирах от бизнес“, споделя 50-годишният шеф.
По това време Оливър вече е популярно лице – неговото предаване The Naked Chef стартира по BBC Two през 1999 г., а първата му кулинарна книга се превръща в бестселър във Великобритания. Именно приходите от тези публикации му помагат да излезе от финансовата криза.
„За щастие пристигна поредният хонорар от издателство, който буквално спаси проекта. Така довършихме Fifteen и го открихме“, разказва още Оливър.
Ресторантът на ул. Westland Place в Лондон е замислен като социално предприятие – в него Джейми наема 15 младежи на възраст между 16 и 22 години, които не учат и не работят. Около 60% от тях идват от тежка среда – с криминално минало, току-що излезли от затвора или бездомни, а останалите са „обикновени деца, които просто бяха изгубили посоката“.
Fifteen става сцена и на документалната поредица Jamie’s Kitchen по Channel 4, която проследява опитите на шефа да промени живота на младите хора. Не всички участници избират професия в гастрономията, но един от тях – Тим Сиадатан – впоследствие основава два от най-успешните ресторанта в Лондон, Trullo и Padella.
След 5 деца: Съпругата на Джейми Оливър иска да е акушерка
Кулинарната кариера на Джейми Оливър започва като сладкар в известната верига, след което преминава в легендарния River Cafe в Лондон. Първите три сезона на The Naked Chef се превръщат в огромен хит, а след това той се мести в Channel 4, където започва Jamie’s Kitchen.
Днес Джейми Оливър е сред най-уважаваните британски готвачи, с множество бестселъри, телевизионни формати и ресторанти във Великобритания.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни