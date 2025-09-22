Поп фолк певицата Камелия е станала майка на второ дете. Това съобщи самата тя навръх Деня на независимостта в профила си във Facebook.

"Днес на този хубав празник,искам да ви споделя,че вече сме четирима. Добре дошла, КАСИЯ. Бъди здрава и щастлива. Обичаме те", написа изпълнителката.

Припомняме, че навръх Великден през 2023 г. Камелия обяви, че ѝ се е родил син - Баян. Камелия е на 54 години, а със съпруга си Цветин са заедно от над 25 години. Двамата неведнъж са споделяли, че бленуват да станат родители.

Редактор: Цветина Петкова