Риана и A$AP Rocky обявиха раждането на третото си дете. То е момиче и носи името Роки Айриш Майърс. Малката се е повила на бял свят на 13 септември. В публикация в Instagram певицата разкри за щастливото събитие.

Двойката обяви бременността си по време на Met Gala през май, където Риана се появи в костюм и огромна шапка, показвайки коремчето си. 36-годишният Роки, който беше съпредседател на галата, каза пред репортерите: „Време е да покажем на хората какво сме подготвили. Всички се радват за нас и ние определено сме щастливи“, коментира гордият татко.

Двойката има опит в звездното обявяване на бременности. На Super Bowl 2023 Риана се появи на сцената с наедряло коремче. Синът им Райър Роуз се роди по-късно същата година. Двойката посрещна първото си дете РЗА през май 2022 г. Родителите обявиха публично връзката си през 2020 г.

Раждането идва само няколко месеца след като A$AP Rocky беше оправдан по обвинения за притежание на огнестрелно оръжие в Лос Анджелис през февруари. Той скочи от радост в прегръдките на Риана, когато беше прочетена присъдата. Тя присъстваше по време на процеса и доведе двамата им сина на заключителните пледоарии.

