Gianlorenzo Blengini's boys clinched a 3-2 victory over the USA in a dramatic match in the Philippines

The Bulgarian national volleyball team qualified for the semifinals of the World Championship after a dramatic 3:2 victory over the United States.

On Saturday Bulgaria will play against the Czech Republic. The Czechs defeated Iran 3:1.

Редактор: Калина Петкова

Последвайте ни