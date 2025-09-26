Photo: BTA
Gianlorenzo Blengini's boys clinched a 3-2 victory over the USA in a dramatic match in the Philippines
The Bulgarian national volleyball team qualified for the semifinals of the World Championship after a dramatic 3:2 victory over the United States.
On Saturday Bulgaria will play against the Czech Republic. The Czechs defeated Iran 3:1.Редактор: Калина Петкова
