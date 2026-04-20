Photo: BGNES
Костадин Костадинов: На изборите победи желанието за спокойствие
Какви са реакциите в Западна Европа след изборната победа на „Прогресивна България”
Как се промени вотът в Турция: По-малко секции и по-ниска активност на изборите
Каква политика ще води Румен Радев
Избори с нов облик: Безпрецедентни акции срещу купения вот, арести, искане на имунитети и 110 дефектирали машини
„Мяра”: Ако Радев не се беше явил на изборите, ПП-ДБ щеше да получи повече подкрепа
ОССЕ и ПАСЕ: Изборите са проведени прозрачно и ефикасно и са отбелязали повишена активност
"Progressive Bulgaria" wins the election; GERB-SDS is the second political force
Bulgaria has cast its votes for the 52nd National Assembly. With 100% of the ballots counted, data from the Central Election Commission show that the new parliament will have five parties. In first place, with a significant lead, is Rumen Radev’s “Progressive Bulgaria” party, with 44.594%.
The other parties entering the 52nd National Assembly are GERB-SDS with 13.387%, PP-DB with 12.618%, DPS with 7.12%, and "Vazrazhdane" with 4.257% of the vote.
Below the 4% threshold are MECH with 3.225%, "Velichie" with 3.104%, "BSP-United Left" with 3.017%, and "Siyanie," which received 2.887% of the votes cast.
