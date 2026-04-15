A total of 12 flights operated by the German carrier Lufthansa to and from Vasil Levski Airport in Sofia have been canceled today and tomorrow due to a cabin crew strike. Six flights per day - both departures and arrivals, will not be operated.

The cabin crew union has called on Lufthansa and Cityline flight attendants to stop working as part of a two-day protest that began at midnight and is scheduled to continue until shortly before midnight on Thursday.

Редактор: Калина Петкова

Последвайте ни

