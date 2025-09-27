След година, в която покори сцената с гласа и харизмата си, младият изпълнител Вениамин представя официално най-новата си песен „Да бъда твой”. Парчето не е съвсем ново за неговата публика – феновете го пеят заедно с него по концерти вече повече от година, но едва сега получава своята официална премиера.

„Песента беше позната в социалните мрежи, но не беше издавана. Виждах как хората я пеят на участията ми и за мен беше изненада. Затова с екипа ми потърсихме връзка с оригиналните автори и получихме разрешение да я издам официално. Това е голяма чест и отговорност”, споделя Вениамин в „Събуди се”.

Изпълнителят признава, че песента го докосва особено силно и вярва, че именно това усещане достига и до публиката. „Пея я с много любов и явно това се усеща – от малки деца до възрастни хора я припяват. Това е най-голямата награда”, казва той.

Наскоро навършил 28 години, Вениамин определя изминалата година като най-успешната си до момента. Участията му след „Като две капки вода” и вълната от любов на публиката го карат да се чувства сбъднал мечтите си. „Беше изключително интензивно лято – срещи с много хора, сцени и емоции, които не могат да се опишат”, признава той.

Следващата голяма цел е дебютен албум, който изпълнителят планира да излезе в началото на 2026 г. „Искам да създавам музика, която хората да усещат. Албумът е естествената стъпка напред”, казва Вениамин.

Участието му в международния Sofia Songwriting Camp, където работи заедно с утвърдени чуждестранни артисти и продуценти, му дава увереност и нов опит. „Там егото няма място – всеки е съсредоточен върху създаването на хубави песни. Това ме мотивира и ми дава надежда, че българската музика може да пробие и навън”, споделя изпълнителят.

Въпреки бързо нарасналата популярност, Вениамин остава скромен и съсредоточен върху музиката. „Не се главозамайвам. Опитвам се да оценявам всеки миг с публиката. Да, има и трудности, но гледам да се концентрирам върху позитивното”, казва той.

