Американката Дани Райт от щата Флорида спаси кученцето си от челюстите на алигатор. Райт разказва, че е разхождала 4-месечното си кученце Дакс близо до езеро, когато влечугото се появило. То се нахвърлило върху Дакс, сграбчило го за нашийника и го завлякло във водата. Райт започнала да се съпротивлява. По нейни думи тя биела влечугото с голи ръце и в един момент го ударила в окото.

Мъж отвори бирата си с помощта на алигатор (ВИДЕО)

От болка алигаторът разтворил челюстите си и пуснал кученцето, но успял да ухапе Райт преди да изчезне във водата. Дакс не пострадал, но Райт трябвало да отиде в болницата, защото имала рани по ръцете.

Редактор: Дарина Методиева